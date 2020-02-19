Dev eser yarın açılıyor

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İki milyon kitap ve 2 milyon süreli yayın miktarıyla Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olacak olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi yarın açılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki açılışa Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve yaklaşık 2 bin davetli katılacak. Cumhurbaşkanlığı Müşaviri, Kongre Kültür Merkezi ve Sergi Salonu Müdürü Orhan Karakurt, yabancı misyon şeflerinin de katılacağı açılışta Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Türk Dünyası Topluluğu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'ndan 220 sanatçının sahne alacağını söyledi.