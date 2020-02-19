Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Dev eser yarın açılıyor

Dev eser yarın açılıyor

Giriş Tarihi: 19.2.2020 ABONE OL
Dev eser yarın açılıyor
İki milyon kitap ve 2 milyon süreli yayın miktarıyla Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olacak olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi yarın açılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki açılışa Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve yaklaşık 2 bin davetli katılacak. Cumhurbaşkanlığı Müşaviri, Kongre Kültür Merkezi ve Sergi Salonu Müdürü Orhan Karakurt, yabancı misyon şeflerinin de katılacağı açılışta Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Türk Dünyası Topluluğu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'ndan 220 sanatçının sahne alacağını söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Dev eser yarın açılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN