Emek çadırında adalet bekleyişi

İzmır'in Menemen ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Serdar Aksoy, geçen hafta maaşlarının düşürülmesine karşı çıkıp haklarından feragat etmeyen 36 işçiyi işten attı. Kış günü işsiz kalan personel haklarını aramak için Cumhuriyet Meydanı'nda nöbet çadırı kurdu. SABAH'a konuşan işçilerden Saim Tucu, "Yerel seçimler öncesi belediye başkanı Serdar Aksoy, 'İşçiye uzananın elini kırarım' ifadesini kullandı. İşçi kıyımından sonra kendisinin eli kırıldı. Biz buna ilahi adalet diyoruz. Başkan seçim zamanı bizim maaşlarımızı az bulup zammın yanında yol, yemek ve daha birçok sosyal hak vereceğini belirtmişti. Nerede o vaatler? 6 maddelik kâğıt parçası koymuşlar işçilerin önüne. Hem maaşını indiriyorlar hem de toplu iş sözleşmesini yok sayıp bütün haklarımızın elimizden alıyorlar. Hangi insan bunları imzalar ki. Bizim için torpilliler diyor. Hâlbuki bizde 5 yıldan az çalışan yok. Maaşlar çok yüksek ödeyemeyiz diyor. Ama 22 yıllık çalışan abimiz 2bin 700 TL maaş alıyor. Bu maaşı düşürmeye çalışıyor. Ben ise 2400 TL maaşa çalışıyordum. Bize de günah değil mi" dedi.

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