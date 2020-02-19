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Emine Erdoğan Özbekistan Mirziyoyev'in eşi ile görüştü

'ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı 'in eşi ile görüştü.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 20.2.2020 01:27 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 01:31 ABONE OL
Emine Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in eşi ile görüştü

Emine Erdoğan, resmi ziyaret dolayısıyla Türkiye'de bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile bir araya geldiği görüşmenin fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı.

Emine Erdoğan, paylaşımında, "Ülkemize resmi ziyarette bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'in kıymetli eşi Ziroat Mirziyoyeva'yı misafir etmekten büyük bir mutluluk duydum. Karşılıklı ziyaretlerin ülkelerimiz arasındaki dostluğu pekiştireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.


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Emine Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in eşi ile görüştü
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