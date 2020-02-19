Emir subayları hain çıktı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında büfe/kontörlü sabit hat ardışık aramalardan tespit edilen tamamı deniz ve hava kuvvetlerine mensup astsubay rütbesinde 101'i muvazzaf, toplam 157 şüpheliyi yakalamak amacıyla dün çalışma başlatıldı. İzmir merkezli toplam 43 ilde Terör, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.Şüphelilerin 31'inin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 126'sının da Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu olduğu ve 101'inin halen aktif çalıştığı öğrenildi.Operasyonda şu ana kadar, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 123 şüpheli gözaltına alındı.Haklarında gözaltı kararı verilen Deniz Astsubay İ.E'nin 2013- 2016 arasında İstanbul Boğaz Komutanı olarak görev yapan ve halen Gölcük Donanma Komutanı olan Koramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun emir astsubaylığını yaptığı, aktif görevdeki Hava Astsubay C.Ç.'nin 2017'de emekli olan Hava Korgeneral Yılmaz Özkaya'nın emir astsubaylığını yaptığı belirlendi. Hava Astsubay E.M'nin de 2014-2016 arasında şu an ihraç durumdaki Hava Tümgeneral Ahmet Cural'ın emir astsubaylığını yaptığı, aktif görevdeki Hava Astsubay G.İ'nin ise 2015'te emekli olup sonradan rütbesinin alınmasına karar verilen Hava Tuğgeneral Uğur Buldu'nun emir astsubaylığını yürüttüğü, Hava Astsubay S.B'nin 2006'da halen emekli olan Hava Tuğgeneral Tayfur Fikret Erbilgin'in, 2008 -2009 arasında ise halen emekli olan Hava Tuğgeneral Muzaffer Ok'un emir astsubaylığını yaptığı belirlendi.

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