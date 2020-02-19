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'de imamına ikinci kez hapis cezası

'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın ( /) ildeki ekonomik işlerinden sorumlu sözde imamlardan olduğu gerekçesiyle yargılanan H.B. 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 19.2.2020 19:38 Güncelleme Tarihi: 19.2.2020 19:56 ABONE OL
Gümüşhane'de FETÖ imamına ikinci kez hapis cezası

Sanık hakkında verilen hapis cezasının Yargıtay'da bozulması üzerine yeniden Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına H. B'nin avukatı Özcan Burak Bayraktar katıldı.

Duruşmada savunma yapan Bayraktar, müvekkili hakkındaki iddiaları kabul etmediklerini , sanığın önceki yargılamada "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay ceza aldığını hatırlattı.

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Yargıtayın, bozma kararında sanığın örgüt üyeliğine ilişkin somut verilerin ortaya konulması gerektiğine yer verdiğini ileri süren Bayraktar, müvekkilinin örgüt üyeliğine ilişkin somut bir delilin bulunmadığını, bu nedenle hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, eski kararında direnerek H.B'yi yeniden "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı ve yurt dışına çıkış yasağını da kapsayan adli kontrol hükümlerinin devamına hükmetti.

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Gümüşhane'de FETÖ imamına ikinci kez hapis cezası
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