İBB'den "engelli işçiye mobbing" skandalı!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, İGDAŞ'ta çalışan görme engelli Ulaş Karanfil'i mobbing yaparak emekli olmaya zorladı.

Karanfil, 11 Şubat'ta sosyal medya hesabında yaptığı duyuruda, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yaptığı paylaşımlar nedeniyle işten çıkarıldığını söyledi. Karanfil daha sonra ise, "Allah'ın izniyle ve insanların tarafıma olan teveccühüyle tek başına 177 farklı sosyal organizasyonu hayata geçirmiş durumdayım. Çalıştığım kuruluşa 44 farklı fikir ve proje sunarak engellilerin inovasyon alanında da var olduğunu ortaya koymuş durumdayım. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az" diye yazdı.

Söz konusu paylaşımların ve daha önceki tweetlerinin yönetim tarafından tepkiyle karşılandığını belirten Karanfil şunları söyledi:



BAŞKA SEÇENEĞİM KALMADI

"İGDAŞ Genel Müdürü Sayın Mithat Bülent Özmen ve Özel Kalem Müdürü Sayın Feyza Özyurt bizzat kendileri bana mobbing uygulamış ve beni istifaya zorlamışlardır. Emekli olduğum şeklinde açıklama yapılıyor. Başka bir seçeneğim kalmamıştı. Ayrıca engelli olmam nedeniyle emeklilik hakkımı uzun süre önce kazanmıştım. İstesem daha önce emekli olabilirdim. Onlar en iyi bildiği işi yaptılar. Yani mobbingi."

İBB Sözcüsü, Başkan ve Basın Danışmanı, Medya A.Ş. ve Otobüs A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ise gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı. Ongun, "Ulaş Karanfil isimli İGDAŞ çalışanı işten çıkarılmamış, emekliliğini talep etmiştir. Ayrıca görme engeli bir kişiye, çalıştığı kuruma, başkanına, bir siyasi partiye sosyal medyada hakaret etme hakkı tanımaz. Yasal süreç işletilecek" diyerek Karanfil hakkında dava açılacağını duyurdu. Bunun üzerine vatandaşlar yine İBB'yi eleştiri yağmuruna tutarak "İşten attıkları yetmiyor bir de dava edeceklermiş. Allah sizin adaletinize kimseyi muhtaç etmesin. CHP demek zulüm ve dikta bir yönetim demek" şeklinde mesajlarla tepkilerini dile getirdi.