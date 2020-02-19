İdlib’de Soçi mutabakatına dönülmeli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısına başkanlık etti. Külliye'deki toplantıda başta İdlib olmak üzere Suriye, Doğu Akdeniz ve Libya'daki son durum, ekonomideki gelişmeler ele alındı. Yaklaşık 3.5 saat süren toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İdlib'de temel çizgimiz Soçi mutabakatına geri dönülmesi" ifadesini kullandı. Kalın, özetle şunları kaydetti:* Askeri gözlem noktalarının yerlerinin değişmesi söz konusu değildir. İdlib'in korunması ve sivillerin muhafaza edilmesi için bölgeye askeri tahkimat ve sevkıyatımız devam edecek.* Askerimize saldırı söz konusu olduğunda, cevabın en sert şekilde verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın.Şu ana kadar müzakerelerden bizi tatmin edici bir sonuç çıkmamıştır. Sunulan kağıdı ve haritayı kabul etmedik.* İdlib sadece Türkiye'nin meselesi değil. Bugün eğer bu hattı tutmazsak yarın İdlib'in tamamı gidecektir, 3.5 milyona yakın insan rejimin insafına bırakılacaktır. Buna müsaade edemeyiz.Türkiye Cumhuriyeti, kimden hangi saikle gelirse gelsin hiçbir darbe girişimine asla prim vermeyecektir.Milletin konuştuğu, kararını verdiği, iradesini sandıkta yansıttığı, sistemin değiştiği bir dönemde tekrar tekrar bu konuyu açmak, 'Bundan dolayı Türkiye iyi yönetilmiyor' gibi birtakım söylemler geliştirmek ülkemizin siyasi, sosyolojik, toplumsal gerçekleriyle bağdaşmamakta.Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün AK Parti milletvekilleriyle de kahvaltıda bir araya geldi. AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantıda Erdoğan'ın "Libya, Suriye, Doğu Akdeniz'de göstermiş olduğumuz etkin mücadele sonrasında, FETÖ'nün siyasi ayağı darbe iddiaları gündeme gelmeye başladı. Dışarıda bir şeyler yaptığımız zaman içeride birileri harekete geçiyor. Bu tür tartışmalarla Türkiye engellenmeye çalışılıyor. Bunlar gündemi değiştirmeye yönelik çalışmalar. Etkin mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye'nin tüm kurumları teyakkuz halindedir" dediği kaydedildi. Bir milletvekilinin "Çok sayıda vatandaştan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili şikayet geliyor" demesi üzerine, Erdoğan'ın "Talimat verdim, İstanbul Sözleşmesi'ni bir daha gözden geçireceğiz. Bununla ilgili çalışma yapacağız" ifadesini kullandığı öğrenildi.

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