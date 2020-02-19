‘Maşa’ sözünü aynaya bakarak söylemiştir

AKParti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çelik, Türk ve Rus heyetlerinin İdlib konusunda yaptığı görüşmelere ilişkin "İdlib'de rejimin bu saldırganlığına karşı rejim Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği şekilde önceki sınırlarına çekilmezse yani Soçi mutabakatına uygun bir pozisyon almazsa bunu tahakkuk ettirmek için gerekli askeri hazırlıkları yaptığımız açık ve net bir şekilde karşı tarafa iletildi. Heyet döndüğü zaman da zaten buraya kapsamlı bir rapor verecekler" dedi. Çelik CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'a yönelik sözlerinden dolayı sert tepki göstererek, "Cumhurbaşkanımız için 'maşa' gibi bir ifade kullanmışsa bunu ancak aynaya bakarak söylemiştir. Ahlak dışı, vicdansız, siyasi akıldan yoksun bir şekilde Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanını hedef almak, kesinlikle sıradan bir demokratik eleştiri olarak değerlendirilemez" dedi. İş Bankası hisselerinin devrine ilişkin soru üzerine Çelik, "Bu hisselerden ortaya çıkan aidatların Tarih Kurumu'na ve Dil Kurumu'na tarih içerisinde ödenmediği defalarca örneklerle ortaya çıkmıştı. Atatürk'e ait her türlü değerin de devlet tarafından temsil edilmesi milletimizin ortak bir değeri olarak korunması daha uygundur diye düşünüyoruz" diye konuştu.

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