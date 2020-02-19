SON DAKİKA: Bakan Ziya Selçuk’tan flaş TikTok açıklaması!

Çin'de geliştirilen ve kısa sürede tüm dünyada yaygın olarak kullanılan sosyal medya uygulaması TikTok'ta fenomenleşen kişilerin ortaya çıkardığı ve kısa sürede trend haline gelen bazı hareketler kullanıcıların sağlığını etkiliyor ve bazen de ölümle sonuçlanıyor. Çocuk, genç, yaşlı gibi her yaş grubundan insanın kullandığı TikTok adlı video uygulamasına ilişkin bugün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş bir son dakika açıklaması geldi. İşte Bakan Selçuk'un TikTok uygulamasına ilişkin yaptığı son dakika açıklaması ve diğer tüm detaylar…