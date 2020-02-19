Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > SON DAKİKA: Bakan Ziya Selçuk’tan flaş TikTok açıklaması!

SON DAKİKA: ’tan flaş açıklaması!

Çinli yazılımcılar tarafından geliştirilerek kısa sürede küresel çapta yaygınlığa ulaşan isimli sosyal medya video uygulamasına ilişkin ülkemizde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. üzerinde çektikleri videolarla fenomen haline gelen ve sosyal medyadaki trendelere yön veren kişiler çektikleri videolarla dikkatleri üzerlerine toplamaya ve trend adı altında yapılan bazı yanlış hareketler insan sağlığı üzerinde de olumsuz etkilere neden olmaya devam ediyor. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TikTok uygulamasına ilişkin flaş bir son dakika açıklamasında bulundu. İşte Bakan Selçuk’un TikTok açıklaması ve diğer tüm son dakika detayları…

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 19.2.2020 18:35 Güncelleme Tarihi: 19.2.2020 18:38 ABONE OL
SON DAKİKA: Bakan Ziya Selçuk’tan flaş TikTok açıklaması!

Çin'de geliştirilen ve kısa sürede tüm dünyada yaygın olarak kullanılan sosyal medya uygulaması 'ta fenomenleşen kişilerin ortaya çıkardığı ve kısa sürede trend haline gelen bazı hareketler kullanıcıların sağlığını etkiliyor ve bazen de ölümle sonuçlanıyor. Çocuk, genç, yaşlı gibi her yaş grubundan insanın kullandığı TikTok adlı video uygulamasına ilişkin bugün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş bir son dakika açıklaması geldi. İşte Bakan Selçuk'un TikTok uygulamasına ilişkin yaptığı son dakika açıklaması ve diğer tüm detaylar…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Bakan Ziya Selçuk’tan flaş TikTok açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN