SON DAKİKA! İstanbul'daki ulaşım zammı ile gündeme gelmişti! UKOME ile ilgili flaş karar!

Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan yönetmeliğe göre daha önce büyükşehir belediyelerinin 11 üye, bakanlıklar, kamu kurumları ve çeşitli kamu kuruluşlarının 10 üye ile temsil edildiği UKOME'de kamunun ağırlığı 14'e yükseliyor

UKOME'de büyükşehir belediyeleri çoğunluğu kaybediyor. Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan yönetmelikle Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin üye sayılarının ve ağırlıklarının belirlendiği 17. maddesi yeniden düzenlendi.

Düzenleme ile daha önce Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Liman Başkanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün atadığı üyelerin yanına, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın da birer temsilci atamasının önü açıldı. Böylece daha önce UKOME üye sayısında daha önce büyükşehir belediyelerinin ve yan kuruluşlarının 11 üyesine karşılık, diğer kamu kurumları, bakanlıklar, kamu genel müdürlükleri, komutanlıklar, sahil liman başkanlığı gibi kurumların 10 olan üye sayısı, yeni eklenecek bakanlık ve kamu kurum temsilciliklerinin üyeleriyle birlikte 14'e yükseliyor.

Böylece büyükşehir belediyeleri ve yan kuruluşları karar alma konusunda üye sayısında 11'e 10 üstün durumdayken yeni yönetmelikle 11'e 14 azınlığa düşüyor.

İŞTE DEĞİŞİKLİK YAPILAN MADDE

ÜÇÜNCÜ KISIM

Ulaşım Koordinasyon Merkezi

BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görev ve Yetkileri

Kuruluş

MADDE 17 – (Değişik :RG-25/4/2014-28982)

(1) UKOME, büyükşehir belediye başkanı veya görevlendireceği kişinin başkanlığında;

a) Büyükşehir belediye başkanınca, belediyenin ulaşım ve yatırımlarla ilgili daire ve işletmeleriyle bağlı kuruluşlarından en az şube müdürü seviyesinde görevlendireceği en fazla on bir kişinin,

b) Milli Savunma Bakanlığı temsilcisinin,

c) Jandarma Genel Komutanlığı temsilcisinin,

ç) Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcisinin,

d) Sınırları içerisinde deniz bulunan büyükşehirlerde, Sahil Güvenlik Komutanlığı temsilcisinin,

e) Sınırları içerisinde deniz ve içsu bulunan büyükşehirlerde Liman Başkanlığını, birden fazla Liman Başkanlığı bulunan büyükşehirlerde ise bu başkanlıkları temsilen görevlendirilecek temsilcinin,

f) Karayolları Genel Müdürlüğü temsilcisinin,

g) Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü temsilcisinin,

ğ) Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü temsilcisinin,

h) Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü temsilcisinin,

ı) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü temsilcisinin,

i) Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisinin,

j) Kendi belediyelerini ilgilendiren ve belediyelerinin yetki alanı içerisinde oluşan ve o belediyenin sınırları içerisinde başlayıp biten ulaşım konularında ilçe belediye başkanları veya görevlendirecekleri bir üyenin, katılımından oluşur.

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KOORDİNASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/6/2006 tarihli ve 26199 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki "Milli Savunma Bakanlığı" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının birer" ibaresi eklenmiş, (g) bendindeki "Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün birer" ibaresi eklenmiş, (ğ) bendindeki "Karayolu" ibaresi "Ulaştırma Hizmetleri" şeklinde değiştirilmiş, fıkraya (ı) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"i) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı temsilcisinin,"

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLE 17. MADDENİN GELDİĞİ SON HAL

ÜÇÜNCÜ KISIM

Ulaşım Koordinasyon Merkezi

BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görev ve Yetkileri

Kuruluş

MADDE 17 – (Değişik :RG-25/4/2014-28982)

(1) UKOME, büyükşehir belediye başkanı veya görevlendireceği kişinin başkanlığında;

a) Büyükşehir belediye başkanınca, belediyenin ulaşım ve yatırımlarla ilgili daire ve işletmeleriyle bağlı kuruluşlarından en az şube müdürü seviyesinde görevlendireceği en fazla on bir kişinin,

b) Milli Savunma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının birer temsilcisinin,

c) Jandarma Genel Komutanlığı temsilcisinin,

ç) Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcisinin,

d) Sınırları içerisinde deniz bulunan büyükşehirlerde, Sahil Güvenlik Komutanlığı temsilcisinin,

e) Sınırları içerisinde deniz ve içsu bulunan büyükşehirlerde Liman Başkanlığını, birden fazla Liman Başkanlığı bulunan büyükşehirlerde ise bu başkanlıkları temsilen görevlendirilecek temsilcinin,

f) Karayolları Genel Müdürlüğü temsilcisinin,

g) Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü ve TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün birer temsilcisinin,

ğ) Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü temsilcisinin,

h) Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü temsilcisinin,

ı) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü temsilcisinin,

i) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı temsilcisinin

j) Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisinin,

k) Kendi belediyelerini ilgilendiren ve belediyelerinin yetki alanı içerisinde oluşan ve o belediyenin sınırları içerisinde başlayıp biten ulaşım konularında ilçe belediye başkanları veya görevlendirecekleri bir üyenin,

katılımından oluşur.

UKOME'DE DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ ÜYE SAYILARI

İBB ve bağlı kuruluşlarının temsilcileri: 11

Bakanlıklar: 1

Jandarma Genel Komutanlığı: 1

Emniyet Genel Müdürlüğü: 1

Sahil Güvenlik Komutanlığı (İstanbul, İzmir, Antalya gibi deniz bulunan büyükşehirler için): 1

Liman Başkanlığı (İstanbul, İzmir, Antalya gibi deniz ve içsu bulunan büşükşehirler için): 1

Karayolları Genel Müdürlüğü: 1

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü: 1

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü: 1

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü: 1

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü: 1

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu: 1

UKOME'DE SON ÜYE SAYILARI

İBB ve bağlı kuruluşlarının temsilcileri: 11

Bakanlıklar: 4

Jandarma Genel Komutanlığı: 1

Emniyet Genel Müdürlüğü: 1

Sahil Güvenlik Komutanlığı (İstanbul, İzmir, Antalya gibi deniz bulunan büyükşehirler için): 1

Liman Başkanlığı (İstanbul, İzmir, Antalya gibi deniz ve içsu bulunan büşükşehirler için): 1

Karayolları Genel Müdürlüğü: 1

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü ve TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü: 2

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü: 1

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü: 1

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü: 1

AFAD: 1

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu: 1

İSTANBUL'DA ULAŞIMA DEV ZAM GELMİŞTİ

10 Şubat itibarıyla İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam geldi. Zam kararı İBB'nin çoğunlukta bulunduğu UKOME tarafından alındı. Öğrenci akbili 1.25 TL'den, 1,75 TL'ye çıkarken, tam bilet 90 kuruş artış ile 2,60 TL'den, 3.50 TL'ye yükselmişti. Öğrenci aylıkları 40 TL'den 50 TL'ye, tam aylık abonmanlığı ise 205 TL'den 275 TL'ye çıkmıştı.

UKOME NE YAPAR?

UKOME, büyükşehir içindeki kara, deniz, göl, nehir, kanal ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesini sağlamak üzere; ulaşım, trafik ve toplu taşıma konularında üst düzeyde yönlendirici karar alma, uygulama, uygulatma ve ilgili mevzuattaki usulüne göre gereken tesisleri kurma, kurdurma ve işletme hak ve yetkilerini elinde bulunduruyor. Bu amaçla;

Büyükşehir belediyesinin sınırları içinde, mevzuatla yetkili kılındığı durumlarda mahalli ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almakla, Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde nazım plan çerçevesinde, arazi kullanım ve ulaşım planlama çalışmalarıyla büyükşehir ulaşım planını yapmak, yaptırmak, uygulamak ve uygulatmak için gereken karar ve tedbirleri almakla, Trafiğin düzenli bir şekilde akımını sağlamak bakımından alt yapı hizmetleri ile ilgili tedbirleri almak, trafikle ilgili sorunları çözümlemek, trafikle ilgili olarak ülkeyi ilgilendiren veya mevzuat değişikliği gerektiren hususları İçişleri (Ek ibare:RG-23/5/2019-30782) ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletmekle, Kara, deniz, göl, nehir, kanal ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; otobüs, taksi, dolmuş ve servis durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek, gerçek ve tüzel kişiler ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ait otopark olmaya müsait boş alan, arazi ve arsaları geçici otopark yeri olarak ilan etmek ve bunların sahiplerine veya üçüncü şahıslara işletilmesi için izin vermek, izin verilen otoparklar ile karayolu üzerindeki diğer park yerlerinde (Değişik ibare:RG-25/4/2014-28982) engelliler için işaretlerle belirlenmiş bölümler ayrılmasını sağlamakla,

Karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve güvenliği yönünden belediye sınırları içinde ticari amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük taşıtları ile motorsuz taşıtların çalışma şekil ve şartları ile bu taşıtların teknik özelliklerini tespit etmek, çalıştırılabileceği yerler ile güzergâhlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek, bunlara izin ve çalışma ruhsatı vermekle,

Büyükşehir belediyesinin sınırları içinde, ulaşım, toplu taşıma ve trafik mevzuatının büyükşehir belediyesine verdiği yetki doğrultusunda uygulamaya yönelik yönlendirici karar almak ve görüş oluşturmakla,

İlçe (Ek ibare:RG-25/4/2014-28982) belediyelerince (Mülga ibare:RG-25/4/2014-28982) (…) düzenlenen yol ve kavşaklar ile büyükşehir belediyesince yapılan sinyalizasyon sistemlerinde aksaklık tespit edildiği takdirde uyarıda bulunmak ve düzeltilmesini sağlamakla,

Büyükşehir belediyesinin sınırları içinde kalan karayollarının bir kısmının veya tamamının yoldan faydalananların bir kısmına veya tamamına kapatılmasına, park edilecek yerler ile zaman ve süresinin ve araçların geliş ve gidiş yollarının ve yollara konulacak trafik işaretlerinin yerlerinin belirlenmesine karar vermekle,

Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun belirlediği sınırlar içinde araçların kullanacağı şeritleri ve yol kullanım esaslarını tespit etmek ve gerekli yasakları koymak, gerekli hal ve yerlerde en çok ve en az hız limitlerini belirlemekle,

görevli ve yetkili.