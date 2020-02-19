Vandallara beraat

İstanbul Taksim'deki Gezi Parkı'nda bulunan 4 ağacın başka yere taşınmasını bahane ederek başlattıkları şiddet eylemleriyle ülke ekonomisini 157 milyar dolar zarara uğratan vandalları yargı görmezden geldi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi skandal bir kararla, aralarında 28 aydır tutuklu olan Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 Gezi kalkışması organizatörünün beraatine hükmetti.Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmada mahkeme heyeti, Osman Kavala, Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden hakkında "cebir ve şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs", "mala zarar verme", "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" gibi suçlardan dava açıldığını hatırlatarak, "yüklenen suçların işlendiğine dair mahkumiyete yeterli somut ve kesin delil bulunmadığı'"ndan sanıkların beraatine karar verdi.Firari sanıklar Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyalarının ayrılmasını kararlaştıran mahkeme, bu sanıklar haklarındaki yakalama kararlarını kaldırdı ancak ifadelerinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.Mahkemenin skandal kararına toplumun büyük kesiminden tepki yağdı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "O sürecin bir bütün olarak Türkiye'ye zarar verdiğini asla akıldan çıkarmayalım" ifadesini kullanırken, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan "Delil yetersizliği gibi hukuki konulardan dolayı karar verilse de milletin vicdanındaki yeri mahkumiyettir" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Gezi kalkışmasının amasız, fakatsız, apaçık bir ihanet olduğunu belirtti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemeye süre tutum dilekçesi sunarak, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından karara itiraz edeceklerini kaydetti. Başsavcılık, tahliyesine karar verilen Osman Kavala hakkında 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 'Anayasal Düzeni Bozmaya Teşebbüs' suçundan ayrıca gözaltı kararı verdi. Kavala, cezaevi çıkışında gözaltına alınarak Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

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