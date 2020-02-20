Akar'dan son dakika açıklaması: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Gece Görüşü programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akar İdlib'deki son gelişmelere ilişkin "Rusya ile Türkiye arasındaki diyalog devam ediyor . İdlib'de zor kullanmak dahil ateşkesi sağlayacağız. A,B, C planlarımız hazır, yeri gelince uygulanır. Soçi mutabakatının arkasındayız, taraflar uysun" dedi. Akar, Rusya'ya ilişkin ise "Rusya ile karşı karşıya gelme niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.



ABD BİZİM STRATEJİK ORTAĞIMIZ



Rusya ile Türkiye arasındaki diyalog devam ediyor. Rusya ile gayet yakın görüşmeler içerisindeyiz. Temenniler ile tespitler karışıyor. Rusya ile müsabetlerimizi sürdürüyoruz. ABD bizim stratejik ortağımız, NATO üyesiyiz.



Türkiye'nin herhangi bir şekilde eksen kayması söz konusu değildir. Ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak açısından temaslarımız söz konusu. Rusya, Çin, İran gibi ülkelerle de menfaatlerimiz baz alınarak görüşüyoruz. Bu hiç bir zaman NATO üyeliğimize aykırı değil. Tüm sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Kimse de bizi dışarı ittirmeye çalışmasın. Biz NATO üyesiyiz. NATO ile problem olmak demek, NATO'dan çıkmak anlamına gelmemelidir.

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