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'dan Patriot, S-400 ve F-35 açıklaması!

Milli Savunma Bakanı , canlı yayında 'nin ulusal güvenliği ilgili önemli başlıklarda açıklamalarda bulundu . "Ülkemize karşı hem hava, füze tehdidi var, hem de yaşanmış bazı olaylar var. Patriot desteği olabilir" şeklinde konuştu. Bakan Akar S-400'lerin ne zaman faaliyete geçeceği ve F-35'lerle ilgili de bilgiler verdi.

Giriş Tarihi: 20.2.2020 22:07 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 22:19 ABONE OL
Bakan Akar'dan Patriot, S-400 ve F-35 açıklaması!

Bakan Akar'ın canlı yayındaki açıklamalarından ilgili kısımlar şöyle:

"S-400

Biz ilkeli kurallara bağlı, oyunu kurallarına göre oynuyoruz. Birçok yer "alamazsınız, getiremezsiniz" gibi konuşmalar yaptı. Cumhurbaşkanımız gerekli cevapları verdi ve S-400'ü getirdik. S-400'ler faaliyete geçecek, kimsenin şüphesi olmasın. Nisan gibi çalışmalar başlayacak.

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PATRIOT

Amerika ile bir noktaya gelemedik. Çözemedik. İstiyoruz, vermiyorsunuz. S-400 niye aldınız" diye suçluyorsunuz. Biz bir tercih olarak değil zorunlu olarak S-400'e gittik. Hava savunma tehdidi varken tedbir almayacak mıyız? Kimse kusura bakmasın. Halkımızın, milletimizin menfaatleri doğrultusunda ilerliyoruz. Çözümler olsaydı biz Patriot alabilirdik. Hala söylüyoruz, bizim hava suvunma sistemine ihtiyacımız var.



F-35

Biz F-35'in ortağıyız. Müşterisi değiliz. Bu yapılan şey bütün kurallara aykırı. Biz anlaştık. F-35'ler için 1,5 milyar dolar ödeme yaptık. 2.1 milyar dolara kadar ödememiz var ve ödeyeceğiz. Biz orada ortaklık sorunumuzu yerine getirdik. Biz ABD ve diğer ülkelerinde sorumluluklarını yerine getirmesini istiyoruz."

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Bakan Akar'dan Patriot, S-400 ve F-35 açıklaması!
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