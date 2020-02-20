Bakan Akar'dan Patriot, S-400 ve F-35 açıklaması!

Bakan Akar'ın canlı yayındaki açıklamalarından ilgili kısımlar şöyle:

"S-400



Biz ilkeli kurallara bağlı, oyunu kurallarına göre oynuyoruz. Birçok yer "alamazsınız, getiremezsiniz" gibi konuşmalar yaptı. Cumhurbaşkanımız gerekli cevapları verdi ve S-400'ü getirdik. S-400'ler faaliyete geçecek, kimsenin şüphesi olmasın. Nisan gibi çalışmalar başlayacak.



PATRIOT



Amerika ile bir noktaya gelemedik. Çözemedik. İstiyoruz, vermiyorsunuz. S-400 niye aldınız" diye suçluyorsunuz. Biz bir tercih olarak değil zorunlu olarak S-400'e gittik. Hava savunma tehdidi varken tedbir almayacak mıyız? Kimse kusura bakmasın. Halkımızın, milletimizin menfaatleri doğrultusunda ilerliyoruz. Çözümler olsaydı biz Patriot alabilirdik. Hala söylüyoruz, bizim hava suvunma sistemine ihtiyacımız var.





F-35



Biz F-35'in ortağıyız. Müşterisi değiliz. Bu yapılan şey bütün kurallara aykırı. Biz anlaştık. F-35'ler için 1,5 milyar dolar ödeme yaptık. 2.1 milyar dolara kadar ödememiz var ve ödeyeceğiz. Biz orada ortaklık sorunumuzu yerine getirdik. Biz ABD ve diğer ülkelerinde sorumluluklarını yerine getirmesini istiyoruz."