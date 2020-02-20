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Başkonsolosu'ndan son dakika korona virüs açıklaması: "Yeni bir coronavirüs ile karşılaştık ve 7 gün içerisinde..."

Dünyayı teyakkuza geçiren korona virüs salgını hakkında son dakika haberleri peş peşe geliyor. Yeni tip corona virüs salgını hakkında son durum merak edilirken, ölü sayısı 2.130'a yükseldi. Virüs tespit edilen kişi sayısı 75 bin 751 kişi olarak açıklanırken bunların 74 bin 578'i ana karası sınırları içerisinde yer alıyor. Yeni tip korona virüsü salgınında ölümler günden güne artarken İran'da da iki kişi hayatını kaybetti. Virüse dair son dakika gelişmelerini ise Çin’in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei A Haber Özel Röportajı aracılığı ile anlattı. Cui Wei, yeni bir korona virüs ile karşılaştıklarını belirtti ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 20.2.2020 16:31 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 16:40 ABONE OL
Çin Başkonsolosu'ndan son dakika korona virüs açıklaması: Yeni bir coronavirüs ile karşılaştık ve 7 gün içerisinde...

Dünya korona virüs salgını karşısında teyakkuzda! Son dakika haberleri peş peşe gelirken salgında ölenlerin sayısı 2.130'a yükseldi. 74 bin 578'i sınırları içerisinde olmak üzere, hastalık tespit edilen kişi sayısı 75 bin 751 olarak saptandı. Ölü sayısı giderek artış gösterirken yaşanan son gelişmeleri Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei A Haber'e anlattı.

"YENİ BİR CORONAVİRÜS İLE KARŞILAŞTIK VE 7 GÜN İÇERİSİNDE..."

Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, A Haber'e verdiği özel röportajda Çin ana karası içerisinde yaşananları anlatırken gelinen son noktayı da anlattı. Wei, yeni bir korona virüs ile karşılaştıklarını belirtti ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte, son dakika haberinin detayları...

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Çin Başkonsolosu'ndan son dakika korona virüs açıklaması: "Yeni bir coronavirüs ile karşılaştık ve 7 gün içerisinde..."
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