Çin Başkonsolosu'ndan son dakika korona virüs açıklaması: "Yeni bir coronavirüs ile karşılaştık ve 7 gün içerisinde..."

Dünya korona virüs salgını karşısında teyakkuzda! Son dakika haberleri peş peşe gelirken salgında ölenlerin sayısı 2.130'a yükseldi. 74 bin 578'i Çin sınırları içerisinde olmak üzere, hastalık tespit edilen kişi sayısı 75 bin 751 olarak saptandı. Ölü sayısı giderek artış gösterirken yaşanan son gelişmeleri Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei A Haber'e anlattı.

"YENİ BİR CORONAVİRÜS İLE KARŞILAŞTIK VE 7 GÜN İÇERİSİNDE..."

Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, A Haber'e verdiği özel röportajda Çin ana karası içerisinde yaşananları anlatırken gelinen son noktayı da anlattı. Wei, yeni bir korona virüs ile karşılaştıklarını belirtti ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte, son dakika haberinin detayları...