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Emniyetten depremzedelere yardım eli

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından depremi sonrası başlatılan yardım kampanyasında 510 bin 80 lira toplandı. Yardım, depremzedelere ulaştırılmak üzere İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yetkililerine teslim edildi

EMİR SOMER EMİR SOMER Gündem
Giriş Tarihi: 20.2.2020 17:28 ABONE OL
Emniyetten depremzedelere yardım eli

İstanbul İl Emniyet Müdürü Doktor Mustafa Çalışkan'ın, 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ'ın Sivrice İlçesi'nde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından başlattığı yardım kampanyası tamamlandı. İstanbul Emniyeti'nde görev yapan polislerin destek verdiği beş günlük kampanya süresince 510 bin 80 lira bağış toplandı. İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Necmettin Öztürk, toplanan yardım paralarını bölgedeki depremzedelere ulaştırılmak üzere İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Gökhan Yılmaz'a teslim etti.

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Emniyetten depremzedelere yardım eli
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