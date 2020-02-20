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merkezli 13 ilde / operasyonunda 17 kişi yakalandı

merkezli 13 ilde /Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik düzenlenen operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 20.2.2020 23:38 ABONE OL
Erzurum merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonunda 17 kişi yakalandı

Erzurum merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, 2009 yılında gerçekleştirilen komiser yardımcılığı sınavında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünce yapılan usulsüzlüklere dair yürütülen soruşturma kapsamında Erzurum merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı.

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Erzurum merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonunda 17 kişi yakalandı
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