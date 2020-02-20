Gözler Ankara’daki 3. tur görüşmelerde

İdlib'deki krizi çözmek için Türk ve Rus heyetlerin Moskova'dki ikinci tur görüşmelerunden sonuç çıkmadı. Rus heyeti, Soçi mutabakatında belirlenen sınırları M-4 ile M-5 karayollarının kuzeyine çeken yeni bir harita sundu. İdlib'in yüzde 60'ını rejimin kontrolüne alan ve Türk gözlem noktalarının da kuzeye taşınmasını öngören bu harita, Türk heyeti tarafından reddedildi. Türk tarafı, Ruslar'ın "Hmeymim Üssü'ne saldırılar oluyor" tezini ise Hmeymim'in İdlib'in güneybatısında olduğuna, rejimin saldırı yaptığı bölgenin ise İdlib'in güneydoğusunda olduğuna, iki nokta arasında ciddi mesafe olduğunu harita üzerinde çürüttü. Görüşmelerde üçüncü turun önümüzdeki hafta Ankara'da yapılması planlanıyor. Bu görüşmenin de sonuçsuz kalması durumunda liderlerin bir araya gelebileceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şubat sonuna kadar verdiği sürede sona yaklaşılırken, 5 Mart'ta İran'ın başkenti Tahran'da Türkiye-Rusya-İran üçlü Suriye zirvesinin toplanabileceği kaydedildi. Tarih İdlib'te yaşanan gelişmelere göre netleşecek. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da görüşmelerle ilgili yaptığı açıklamada "İdlib'de gerginliğin artmaması için Türkiye ile temasları sürdüreceği" dedi.Türkiye, rejim güçleri ve terör örgütlerini destekleyen ülkelere diplomasi kanalıyla karşı koyuyor. Hem sahada hem masada güçlü duran Türkiye, "İdlib'i istiyoruz, İdliblileri değil" politikasını reddederek, insani dramların yaşanmasının önüne geçmek istiyor.

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