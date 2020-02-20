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Evlat nöbetinden oğluna seslendi: Kaç ve güvenlik güçlerine teslim ol oğlum

Çocuklarının terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 171'inci gününe girdi. Acılı baba Emin Arslan, "Oğlum beni görüyor ve izliyor ise devletimiz güçlüdür. Terör örgütünden kaçıp güvenlik güçlerine teslim olsun. Ben oğlumu almadan asla buradan gitmem. Oğlum gelinceye kadar eylemimi sürdüreceğim" diye konuştu.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 20.2.2020 11:26 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 11:56 ABONE OL
Evlat nöbetinden oğluna seslendi: Kaç ve güvenlik güçlerine teslim ol oğlum

PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 171'inci gününde soğuk havaya rağmen devam ediyor. 2015 yılında oğlu Mahmut'un ortaokul 3'üncü sınıfta okurken kaçırıldığını anlatan Emin Arslan, 5 yıldır evladından haber alamadığını söyledi.

"KAÇIP GÜVENLİK GÜÇLERİNE TESLİM OL OĞLUM"

Arslan, "Oğlum beni görüyor ve izliyor ise devletimiz güçlüdür. Terör örgütünden kaçıp güvenlik güçlerine teslim olsun. Ben oğlumu almadan asla buradan gitmem. Oğlum gelinceye kadar eylemimi sürdüreceğim" diye konuştu.

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Evlat nöbetinden oğluna seslendi: Kaç ve güvenlik güçlerine teslim ol oğlum
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