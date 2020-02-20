Hedef 5 milyar dolarlık ticaret

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleşecek Millet Kütüphanesi açılış töreninin onur konuğu Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i dün Külliye'de ağırladı. Resmi karşılama töreninin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'na başkanlık eden iki lider bazı anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Özbekistan arasında ithalat ve ihracat rakamlarının ilk kez birer milyar doları aştığını belirterek, "Hala katetmemiz gereken bir mesafe var. Sayın Cumhurbaşkanı ile bunu en kısa vadede 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" dedi. Mirziyoyev'e, Millet Kütüphanesi'nin açılış törenine onur konuğu olarak katılmayı kabul ettiği için ayrıca teşekkür eden Erdoğan, "İmam Buhari, İmam Maturidi, Ali Kuşçu ve Ali Şir Nevai gibi bizim geçmişe gerçekten ilimleriyle irfanlarıyla damgalarını vurmuş olan büyüklerimizin topraklarından buraya bir selam getirmiş olmaları bizim için çok çok anlamlı" diye konuştu.Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in eşi Ziraat Mirziyoyev'i Külliye'de ağırladı.