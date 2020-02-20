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İletişim Başkanı 'dan 'daki ırkçı saldırıya tepki

İletişim Başkanı Altun: "Avrupa’da maalesef sıklıkla karşılaştığımız ırkçılık temelli bu şiddet sarmalının son bulmasını temenni ediyor, Hanau saldırısına dair soruşturmanın titizlikle gerçekleştirilmesini ve saldırının tüm faillerinin yakalanarak en sert şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Hanau'da gerçekleştirilen saldırılar, Avrupa’da yükselen ırkçılığın, İslam karşıtlığının ve aşırı sağ eğilimlerin hangi boyutlara geldiğini tekrar gözler önüne sermiştir. Saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum."

Giriş Tarihi: 20.2.2020 12:52 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 12:54 ABONE OL
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Almanya'daki ırkçı saldırıya tepki

İletişim Başkanı Altun: "Avrupa'da sıklıkla karşılaştığımız ırkçılık temelli bu şiddet sarmalının son bulmasını temenni ediyor, saldırının tüm faillerinin yakalanarak en sert şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz!"


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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Almanya'daki ırkçı saldırıya tepki
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