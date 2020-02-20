İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Almanya'daki ırkçı saldırıya tepki

İletişim Başkanı Altun: "Avrupa'da sıklıkla karşılaştığımız ırkçılık temelli bu şiddet sarmalının son bulmasını temenni ediyor, saldırının tüm faillerinin yakalanarak en sert şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz!"

#Hanau'da gerçekleştirilen saldırılar, Avrupa'da yükselen ırkçılığın, İslam karşıtlığının ve aşırı sağ eğilimlerinin hangi boyutlara geldiğini tekrar gözler önüne sermiştir. Saldırıyı lanetliyor; hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 20, 2020