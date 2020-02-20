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İletişim Başkanlığı'ndan 'deki hain saldırıya tepki!

İletişim Başkanı , 'deki saldırıya ilişkin, "'yi kana, teröre, gözyaşına açık hale getiren kim varsa insanlık önünde hesap verecektir." ifadesini kullandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 20.2.2020 18:11 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 18:12 ABONE OL
İletişim Başkanlığı'ndan İdlib'deki hain saldırıya tepki!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'deki saldırıya ilişkin, "Suriye'yi kana, teröre, gözyaşına açık hale getiren kim varsa insanlık önünde hesap verecektir." ifadesini kullandı.

Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İdlib'de barışı temin etmek ve insani yardım faaliyetlerini yönetmek üzere bulunan askerlere rejim tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını belirtti.

Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifalar dileyen Altun, şunları kaydetti:

"Devletimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmamış, bırakmayacaktır. Suriye'yi kana, teröre, gözyaşına açık hale getiren kim varsa insanlık önünde hesap verecektir. Devletimiz büyüktür, milletimiz azizdir, vatanımız kutsaldır."

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İletişim Başkanlığı'ndan İdlib'deki hain saldırıya tepki!
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