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'de koro çalışanlarının maaşlarını hesabına geçirdiği iddia edilen mutemet gözaltına alındı

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçı ve çalışanlarının maaşlarından 600 bin lirayı kişisel hesabına aktardığı iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan mutemet gözaltına alındı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 20.2.2020 10:46 ABONE OL

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları ve çalışanlarının şubat ayı maaşlarını kendi hesabına geçirdiği iddiasıyla hakkında savcılığa şikayet edilen mutemet Y.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelinin adresini belirleyen ve eve operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Y.Y, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları ve çalışanları, şubat ayı maaşlarını kişisel hesabına aktardığı iddiasıyla kurumun mutemeti Y.Y. hakkında suç duyurusunda bulunmuş, şüphelinin kurum hesabından 600 bin lirayı kişisel hesabına aktardığı, bu paranın 150 bin lirasını çektiği, kalan miktarın da banka tarafından bloke edildiği belirlenmişti.

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İzmir'de koro çalışanlarının maaşlarını hesabına geçirdiği iddia edilen mutemet gözaltına alındı
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