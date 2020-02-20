‘Malcolm X herkese ilham verdi’

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın "Gençlere İlham Veren İsimler Projesi" kapsamında "Malcolm X ve Onun Dünyası" konferansı gerçekleşti. 1965'te silahlı bir suikastle öldürülen ABD'li siyasetçi ve insan hakları savunucusu Malcolm X'in kızı yazar, topluluk aktivisti, düşünür, hak savunucusu ve Profesör Ilyasah Shabazz (Şahbaz), yaptığı açılış konuşmasında babasını anlattı. Shabazz, "Malcolm X olarak bildiğimiz babam Malik El-Shabazz (Şahbaz), sivil haklar hareketinde ortaya çıktı. O zamanda Amerika'daki ortam, Afro Amerikalılar'a yönelik etik dışı bir tutum içindeydi. Amerika'daki siyahî nüfus koruma altında değildi. Umutları yoktu ve Allah'a son derece bağlı olan Malcolm X öne çıktı. Herkes için eşit hak konusunda insanlara ilham verdi. Amerika'da herkes için özgürlük ve adalet sözünü yerine getirmek için ısrar etti. Babam ABD'de İslam'ın büyümesi için en çok çalışan insanlardan biri olmuştur" dedi.