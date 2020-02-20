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'de Mehmetçik kazada yararlananların imdadına yetişti

Mehmetçik 'da vatandaşların imdadına yetişti. Kazada yaralanan vatandaşları sedyelerde taşıyan askerlere vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Yaralılar sedyeyle taşınarak ambulansa konuldu.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 20.2.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 10:55 ABONE OL
Hakkari'de Mehmetçik kazada yararlananların imdadına yetişti

İpekyolu Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan 65 NF 621 plakalı araca arkadan gelen başka bir araç çarptı. Çarpma sonucu 65 NF 621 plakalı aracın şoförü Zekerya Özçimen (28) yaralandı. Bu esnada yoldan geçen askeri birlik, hemen kazazedenin yardımına koştu.



METRELERCE YOĞUN KAR YAĞIŞI

Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yoğun kar yağışı ve kaygan yoldan dolayı tam bölgeye ulaşamayınca Mehmetçik hemen harekete geçti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Zekerya Özçimen, daha sonra sedyeye alınarak Mehmetçik tarafından metrelerce yoğun kar yağışı altında taşınarak ambulansa ulaştırıldı.



HASTANEYE KALADIRILDI

Ambulansa bırakılan yaralı Özçimen, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Hakkari'de Mehmetçik kazada yararlananların imdadına yetişti
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