Morgda cenazeler karıştı, mezar açıldı

HATAY NAMAZ VAKİTLERİ

Hatay'da morgda cenazelerin karışması nedeniyle defnedilen cenaze mezardan çıkarılarak gerçek sahiplerine teslim edildi. Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi'nde evinde hayatını kaybeden Halime Dağ (82) cenaze arabasıyla Samandağ Devlet Hastanesi morguna getirildi. İlçeye bağlı Çöğürlü Mahallesi'nde yine evinde hayatını kaybeden Zarife Doğru'nun (90) cesedi de cenaze arabasıyla aynı morga getirildi. Doğru'nun yakınları cenazelerini alarak toprağa verdi. Morga gelen Dağ ailesi ise tabutu açtıklarında cenazelerin karıştığı ortaya çıktı. Doğru ailesine verilen Halime Dağ'ın cenazesi mezardan çıkarılarak Dağ ailesine teslim edildi.