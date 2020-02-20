Sakarya'daki FETÖ/PDY davasında 34 sanığın yargılanması sürüyor

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından tanıkların beyanları alındı.

Tanık A.Ç, ifadesinde sadece tutuklu sanık B.A'yı tanıdığını söyledi. Örgütle bağlantılı erkek öğrenci yurdunda toplantılara katıldığını belirten A.Ç, "Sanığı toplantıda değil yurt içerisinde gördüğümü hatırlıyorum. Bunun dışında örgütsel faaliyet ve eylemleriyle ilgili herhangi bir malumatım yoktur." dedi.

Tanık Y.K. de tutuklu sanığı öğrencilik yıllarından bildiğini ve çalıştığı iş yerinin yakınındaki örgütle iltisaklı derneğe gidip geldiğini öne sürdü.

Tanık M.M.Ş. ise Hendek ilçesinde örgüte ait dersanedeyken tanıştığı sanık B.A'nın evlerde düzenlenen ders çalışma kamplarında kendilerine sohbet yaptığını ifade etti. Tanık ayrıca, sanığın ilçedeki evlerden sorumlu "abi" olduğunu iddia etti.

Duruşmada görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanığın mevcut halinin devamını, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanmasını ve firari 2 sanık hakkındaki yakalama kararının devamını talep etti.

Sanık B.A'nın avukatı da tanıkların beyanlarına katılmadıklarını dile getirerek, müvekkilinin tahliyesini istedi.

Tutuksuz sanıkların avukatları da bu aşamada ekleyeceklerinin bulunmadığını aktararak, eksik belgelerin tamamlanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin ve firari sanıklar hakkındaki yakalama kararının devamına, "ByLock" içerik raporlarının beklenmesine ve bir tanığın daha dinlenilmesine hükmederek, duruşmayı 17 Nisan'a erteledi.

- İddianame

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ferizli ilçesinde faaliyet gösteren, aralarında eczacı, veteriner, öğretmen, esnaf ve çiftçinin de bulunduğu, kapatılan Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi 34 sanık hakkında "silahlı terör örgüt üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.