Siyasilerden İdlib'deki şehitler için başsağlığı mesajı

ÇAVUŞOĞLU'NDAN İDLİB'DEKİ ŞEHİTLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlara yapılan hava saldırısı sonucu 2 askerin şehit olmasının ardından, şehitlerin kanının hiçbir zaman yerde kalmayacağı açıklamasını yaptı.



Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İdlib'de şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milli Savunma Bakanlığımızın da açıkladığı gibi, aziz şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlara yapılan hava saldırısı sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 5 askerin ise yaralandığını bildirmişti.

Bakanlığın, Twitter adresinden yapılan açıklamada, İdlib'de belirlenen hedeflerin ateş altına alındığı, alınmaya devam edildiği kaydedilmişti.

"DEVLETİMİZ ŞEHİTLERİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMAMIŞTIR"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Devletimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmamış, bırakmayacaktır. Suriye'yi kana, teröre, gözyaşına açık hale getiren kim varsa insanlık önünde hesap verecektir" açıklamasını yaptı.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından İdlib'de 2 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı rejim saldırısı ile ilgili açıklama yaptı. Altun, "İdlib'de barışı temin etmek, insani yardım faaliyetlerini yönetmek üzere bulunan askerlerimize rejim tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 askerimiz şehit olmuş, 5 askerimiz yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Devletimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmamış, bırakmayacaktır. Suriye'yi kana, teröre, gözyaşına açık hale getiren kim varsa insanlık önünde hesap verecektir. Devletimiz büyüktür, milletimiz azizdir, vatanımız kutsaldır" ifadelerini kullandı.

TBMM BAŞKANVEKİLİ GÖK'TEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



TBMM Başkanvekili Levent Gök, İdlib'de şehit olan iki askere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifa diledi.



Gök, TBMM Genel Kurulunda, Bankacılık Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında, Milli Savunma Bakanlığından yapılan bir açıklama olduğunu aktardı.

"İdlib'de 2 askerimizin şehit olduğunu, 5 askerimizin yaralandığını büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz." diyen Gök, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk ulusuna başsağlığı, yaralanan askerlere acil şifa diledi. Gök, "Ulusumuzun başı sağ olsun." diye konuştu.