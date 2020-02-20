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SON DAKİKA: ’da terör örgütü 'ya gençlik yapılanmasına yönelik operasyon!

'dan gelen son dakika gelişmesine göre terör örgütü 'nın gençlik yapılanmasına yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyon 13 kişi gözaltına alındı. Ayrıca sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen kişiler için de yakalama kararı çıkartıldığı aktarıldı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 20.2.2020 13:56 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 13:58 ABONE OL
SON DAKİKA: Batman’da terör örgütü PKK'ya gençlik yapılanmasına yönelik operasyon!

Batman'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

SON DAKİKA: Edinilen bilgiye göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASI

Ayrıca sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen 12 kişi hakkında da yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerden 5'i gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, iki operasyonda da haklarında yakalama kararı bulunan 9 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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SON DAKİKA: Batman’da terör örgütü PKK'ya gençlik yapılanmasına yönelik operasyon!
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