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Son dakika haberi: ’deki uçak kazasında yeni gelişme! raporu…

5 Şubat günü İzmir - İstanbul seferini yapan Havayollarına ait yolcu uçağının Havalimanına teker koymasının ardından tutunamayarak pist sonundaki boşluğa düşmesi olayında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediliyor. Güçlü kuyruk rüzgarı etkisinde iniş gerçekleştiren Pegasus Havayollarına ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının normalden daha geç oturması ve şiddetli hava muhalefeti nedeniyle tutunamayarak pist sonundaki uçuruma düşmesi sonucu 3 parçaya ayrılan uçakta 3 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Bu kırımın üzerinden 15 gün geçmesinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından merak edilenleri açıklığa kavuşturacak açıklama geldi. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 20.2.2020 19:18 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 19:19 ABONE OL
Son dakika haberi: Sabiha Gökçen’deki uçak kazasında yeni gelişme! Kaza raporu…

Geçtiğimiz 5 Şubat günü İzmir'den kalkış yaparak İstanbul Havalimanına inmesinin ardında tutunamayarak pist sonundaki boşluğa düşerek kırıma uğrayan Havayolarına ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağına ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Şiddetli hava muhalefeti ve güçlü kuyruk rüzgarı etkisinde iniş yapan uçak tutunamayarak pist sonundaki uçurumdan düşerek 3 parçaya ayrılmış ve bu kaza sonucunda 3 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. İşte bu kazanın üzerinde geçen 15 günün ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca herkesin merak ettiği o soruya ilişkin açıklama yapıldı. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

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Son dakika haberi: Sabiha Gökçen’deki uçak kazasında yeni gelişme! Kaza raporu…
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