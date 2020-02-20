Son dakika haberi: Sabiha Gökçen’deki uçak kazasında yeni gelişme! Kaza raporu…

Geçtiğimiz 5 Şubat günü İzmir'den kalkış yaparak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına inmesinin ardında tutunamayarak pist sonundaki boşluğa düşerek kaza kırıma uğrayan Pegasus Havayolarına ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağına ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Şiddetli hava muhalefeti ve güçlü kuyruk rüzgarı etkisinde iniş yapan uçak tutunamayarak pist sonundaki uçurumdan düşerek 3 parçaya ayrılmış ve bu kaza sonucunda 3 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. İşte bu kazanın üzerinde geçen 15 günün ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca herkesin merak ettiği o soruya ilişkin açıklama yapıldı. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…