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Son dakika: 'da 'ye 3 tutuklama

'da, /'nin ' mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü tutuklandı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 20.2.2020 19:08 ABONE OL
Son dakika: Malatya'da FETÖ'ye 3 tutuklama

Malatya'da, FETÖ/PDY'nin 'TSK mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 14 Şubat'ta Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda 11 adrese baskın yapıldı. Operasyonda, aralarında emekli ve muvazzaf astsubayların da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Son dakika: Malatya'da FETÖ'ye 3 tutuklama
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