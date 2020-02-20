Sultangazi’de yıllar sonra tapu sevinci

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da Sultangazi Belediyesi, Yayla Mahallesi'nde uzun yıllardır devam eden imar sorununu çözdü. Yaklaşık 30 hektarlık bir alanı kapsayan imar uygulaması sonrası vatandaşlara tapuları dağıtıldı. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un katıldığı törende 200 kişiye tapuları teslim edildi. İmar sorunu devam eden alanlarla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyleyen Başkan Dursun, imar uygulaması sonucu bölgeye 16 dönümlük "nitelikli okul alanı" kazandırıldığına da vurgu yaptı. Başkan Dursun, bu bölgede artık imarlı ve ruhsatlı yapıların inşa edilebileceğini belirtti.