Uçakta tek başına yolculuk yaptı!

Kadın yolcu, yalnız seyahat etmeyi seven birçok kişinin hayalini kurduğu tek başına uçak yolculuklarından birini, Kayseri'den İstanbul'a yapılan bir uçuşta yaşadı. İlginç uçuş, Pegasus Havayolları'nın önceki gün sabah saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı-Sivas seferini yapan PC2750 sefer sayılı A320 tipi uçağının sis nedeniyle Nuri Demirağ Havalimanı'na iniş yapamamasıyla başladı.

SİVAS'A GİTMEK YERİNE UÇAKLA İSTANBUL'A DÖNDÜ

Bir süre havada tur atan uçak daha sonra zorunlu olarak saat 09.30 sıralarında Kayseri'ye iniş yaptı. Burada yakıt ikmali yapan uçaktaki yolcuların büyük bir bölümü havayolu şirketi tarafından gecikmeli olarak otobüslerle Sivas'a transfer edildi. Ancak 180 kişilik uçaktaki yolculardan sadece biri, otobüsle Sivas'a gitmek yerine İstanbul'a dönmeyi tercih etti. 2 pilot ve 4 kabin memuru dışında uçaktaki tek yolcu olan kadın, Kayseri'den İstanbul'a yapılan ve 1 saat 10 dakika süren uçuşta tek başına yolculuk deneyimi yaşadı. Uçağın pilotu ve kabin ekipleri, seyahat öncesi uçuşla ilgili bilgileri yolcuya özel olarak aktarıldı. SABAH'ın telefonla ulaştığı yolcu yaşadığı bu ilginç seyahat deneyimi ile ilgili düşüncelerini haber amaçlı olarak paylaşmaktan kaçındı, isminin de duyulmasını istemedi.