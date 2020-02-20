Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Uçakta tek başına yolculuk yaptı!

Uçakta tek başına yolculuk yaptı!

Kötü hava koşulları veya yapılan rezervasyon hataları nedeniyle dünyadaki bazı ülkelerde geçmişte birçok kez yaşanmış tek başına uçak yolculuklarından biri de Türkiye'de yaşandı. Kötü hava koşulları ve sis nedeniyle Sivas'a inemediği için 'ye yönlendirilen uçakta seyahat eden bir yolcu, İstanbul'a dönmeyi tercih edince uçakta tek başına seyahat etme deneyimi yaşadı. Tek kişilik seferde, pilot uçuş bilgileri ve önlemleri yolcuya sözlü olarak aktardı.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR Gündem
Giriş Tarihi: 20.2.2020 14:44 ABONE OL
Uçakta tek başına yolculuk yaptı!

Kadın yolcu, yalnız seyahat etmeyi seven birçok kişinin hayalini kurduğu tek başına uçak yolculuklarından birini, Kayseri'den İstanbul'a yapılan bir uçuşta yaşadı. İlginç uçuş, Pegasus Havayolları'nın önceki gün sabah saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı-Sivas seferini yapan PC2750 sefer sayılı A320 tipi uçağının sis nedeniyle Nuri Demirağ Havalimanı'na iniş yapamamasıyla başladı.

SİVAS'A GİTMEK YERİNE UÇAKLA İSTANBUL'A DÖNDÜ

Bir süre havada tur atan uçak daha sonra zorunlu olarak saat 09.30 sıralarında Kayseri'ye iniş yaptı. Burada yakıt ikmali yapan uçaktaki yolcuların büyük bir bölümü havayolu şirketi tarafından gecikmeli olarak otobüslerle Sivas'a transfer edildi. Ancak 180 kişilik uçaktaki yolculardan sadece biri, otobüsle Sivas'a gitmek yerine İstanbul'a dönmeyi tercih etti. 2 pilot ve 4 kabin memuru dışında uçaktaki tek yolcu olan kadın, Kayseri'den İstanbul'a yapılan ve 1 saat 10 dakika süren uçuşta tek başına yolculuk deneyimi yaşadı. Uçağın pilotu ve kabin ekipleri, seyahat öncesi uçuşla ilgili bilgileri yolcuya özel olarak aktarıldı. SABAH'ın telefonla ulaştığı yolcu yaşadığı bu ilginç seyahat deneyimi ile ilgili düşüncelerini haber amaçlı olarak paylaşmaktan kaçındı, isminin de duyulmasını istemedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KAYSERİ NAMAZ VAKİTLERİ
ARKADAŞINA GÖNDER
Uçakta tek başına yolculuk yaptı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN