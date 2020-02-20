Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, yurt dışından yasa dışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeleri Büyükçekmece bölgesinde depolayan "Vedat" kod adlı şahsın, kentteki torbacılara dağıtım yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, şüpheli V.A'nın Büyükçekmece'deki bir siteye girip çıktığını belirledi. Gece saatlerinde bu adrese baskın düzenleyen ekipler, V.A'yı gözaltına aldı.

Narkotik dedektör köpeği "Bingo"nun da katıldığı aramada, satışa hazır halde 3 kilogram kokain, uyuşturucu maddeyi kalıp haline getirmede kullanılan motorlu kompresör, çok sayıda kalıp ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.