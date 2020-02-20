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’da kurtarılan kadın ikiz doğurdu

Giriş Tarihi: 20.2.2020 ABONE OL
Van’da kurtarılan kadın ikiz doğurdu
Van'da yolu kardan kapanan mezradan 5 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırılan kadın, ikiz bebek dünyaya getirdi. Başkale merkezine 43 kilometre uzaklıktaki Yurttepe Mahallesi Yüksel mezrasında dün gece sancıları başlayan Yadigar Koç'u (37), yolun yoğun kar nedeniyle kapanması yüzünden hastaneye götüremeyen ailesi, yetkililerden yardım istedi. Yol Yapım Bakım Onarım Daire Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri kar kalınlığının 2 metreyi aştığı bölgede, iş makineleriyle 5 saatlik zorlu çalışmayla sağlık ekibini hastaya ulaştırdı. Ambulansla hastaneye kaldırılan 7 çocuk annesi Koç, burada biri kız diğeri erkek olmak üzere ikiz bebek doğurdu.
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Van’da kurtarılan kadın ikiz doğurdu
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