Bu kütüphane ile tarihe uzanan köprüler kuruyoruz

MİRZİYOYEV

SARRAC'I

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, dün düzenlenen törenle hizmete açıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki törene Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev onur konuğu olarak katıldı. Açılışta Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş dua etti. Erdoğan, konuşmasında şu mesajları verdi:Ülkemiz ve Ankara'mız için tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. İlk emri "ikra", yani "oku" olan bir dinin, bilenle bilmeyenin eşit olmadığını vazeden bir inancın müntesipleriyiz. "Beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz" buyuran ve mescide girdiğinde zikir halkası yerine ilim halkasına oturmayı tercih eden bir Peygamberin ümmetiyiz. Tarih boyunca nerede bir medeniyet kurma, ihya etme gayreti varsa, orada bir kütüphane inşa çabası da mevcuttur.Eğer yüzlerce kitabınız varsa yüzlerce alimin dostusunuz ve onların ilminden faydalanıyorsunuz demektir. Bu da, bir nevi dünyada cennet hayatı yaşamak, cennet meyvelerinden tatmaktır. Zira biz, her alimi, gölgesinden istifade edilmesi gereken bir cennet ağacı, kitapları da o ağacın meyveleri olarak gören bir medeniyetin mensuplarıyız.Nerede bir soykırım, savaş, medeniyet yıkımı varsa, ilk hedef yine kütüphaneler olmuştur. DEAŞ ve diğer terör örgütleri lrak'ta, Suriye'de binlerce nadide eserin bulunduğu kütüphaneleri bombalayarak, İslam kültür ve medeniyetinin en önemli eserlerini yerle bir etmişlerdir.Camimiz, Kültür ve Kongre Merkezimiz, Sergi Salonumuz ve Kütüphanemiz ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin, medeniyetimize layık bir eser haline gelmesini sağladığımıza inanıyorum. Millet Kütüphanesi ile külliyemizi tamama erdirmiş oluyoruz.Bu kütüphane ile tarihe uzanan köprüler kuruyor, coğrafyalar arasında kavşaklar inşa ediyoruz. İstiyoruz ki gençlerimiz, araştırmacılarımız, milyonlarca kitabın bulunduğu rafların arasında dolaşsın. Araştırmak, okumak, yazmak, ders çalışmak için buraya gelen tüm misafirlerimize, günün 24 saati, çay-kahvesinden simidi ve kekine kadar tüm hizmetler ücretsiz olarak sunulacak. Cihannüma adını verdiğimiz kubbenin altında, ilmin denizinde yüzsün. İbn-i Sina ile insan bedenine, Farabi ile insan ruhuna insin. Aristo ile düşüncenin koridorlarında gezsin. Gazali ile hikmete kulak versin... Öyle zannediyorum ki, burası İstanbul'u kıskandıracak bir kütüphane olacak. Ama İstanbullular da üzülmesin. Rami Kışlası'na inşa ettiğimiz muhteşem kütüphaneyi de, inşallah yakında milletimizin hizmetine sunacağız.İnşallah gençlerimiz bu mekanda, hakiki bir dost olan kitapla bağlarını güçlendirecek. Burasını, sadece kitap raflarının dizili olduğu bir mekan değil, aynı zamanda ilim erbabını buluşturan bir ilim ve kültür merkezi olarak tasavvur ettik. Yerli ve yabancı, dünyaca ünlü merkezlerimizle burayı cazibe merkezi haline getireceğiz.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı YİK üyeleri, bakanlar, milletvekilleri, azınlık ve dini temsilciler katıldı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Devlet Türk Halk Müziği ve Türk Dünyası Müzik Topluluğu konser verdi.Başkan Erdoğan kütaphane ile ilgili şu bilgleri vererek kitap bağışı çağrısı yaptı: "Kütüphanemiz yurt içinden ve dışından 134 farklı dilde kitap akışı ile zenginleşmiş, 4 milyon basılı esere kavuşmuştur. Ayrıca, 120 milyon makale ve rapor yanında, 550 bin e-kitapla gerçekten önemli bir seviyeye ulaştı.En kısa sürede 5 milyonu da aşan bir hacme kavuşacağız. Abdülbaki Gölpınarlı, Cemil Meriç, Cinuçen Tannkorur, Hasan Celal Güzel, Mehmet Şevki Eygi, Şefik Can gibi nice isim koleksiyonlarıyla burada yaşamaya devam edecek. Özellikle nadide eserlerden oluşan kütüphanesi bulunan tüm ilim, fikir ve sanat erbabımızı, eserlerini ve isimlerini yaşatmak üzere bağışta bulunmaya davet ediyorum. Kitap dilencisi olarak beni kabul ediyorsanız ben bunu kabul ederim. Gelecekte gölgesinde oturamayacağımızı bilsek de, bugün toprağa attığımız bu tohumlar, hepimiz için bir sadaka-i cariyedir."Başkan Erdoğan, Almanya'daki saldırıyla ilgili şöyle konuştu: "Meydana gelen menfur saldırıda hayatını kaybeden gurbetçi vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır niyaz ediyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İlgili tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor, vatandaşlarımıza gereken desteği sunuyorlar. Alman makamlarının, saldırıyı tüm boyutlarıyla aydınlatmak için gereken her türlü çabayı göstereceğine inanıyorum." Erdoğan, Twitter'dan da saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bugün Türkiye'de büyük şenlik, tabiri caizse marifet ve maneviyat düğünü yapılmaktadır. Özbekistan halkı da 'Düğüne hediye ile gidilir' diyor. Biz Millet Kütüphanesi'ne 350'den fazla çeşitli konularda kitaplar getirdik. Dünyada pek ender olan, Özbekistan Müslümanları İdaresi Kütüphanesi'nde muhafaza edilen Osman Mushaf'ın usta hattatlarımız tarafından yapılmış örneği de getirdiğimiz eserler arasındadır. Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin ünlü Mesnevi eseri el yazısının faksimile baskısını da dikkatlerinize sunuyoruz."Millet Kütüphanesi, iki özel sergiyle kapılarını açtı. Devlet Arşivleri tarafından düzenlenen Hatt-ı Hümayun Sergisi'nde, bazı orijinal belgeler ilk kez sergilendi.Sergide, padişah el yazıları, Gülhane Hatt-ı Hümayunu'nun orijinali yer alacak. Yazma Eserler Kurumu tarafından tertiplenen 'Mürekkebin İzi' Sergisi'nde ise Kur'an yazmaları Karahisari başta olmak üzere, Şeyh Hamdullah, Hafız Osman, Hasan Rıza Efendinin meşhur mushafları yer alıyor. Sergide yer alan önemli eserlerden birisi de, Divan-ı Lügati't-Türk olacak.Kütüphane, 2 milyonu kitap, 2 milyonu süreli yayın 4 milyon basılı eser yer alıyor. 201 kilometre raf uzunluğu bulunuyor. "Kütüphanenin kalbi" olarak adlandırılan "Cihannüma Salonu" 16 Türk devletini temsilen 16 sütun üzerine 32 metre yükseklikte inşa edildi. Atatürk'ün 2 bin 400 kitaptan oluşan şahsi kütüphanesi de dijital olarak kullanımına açılacak. Kubbedeki kemerde "O, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir" ifadeleri yer alıyor.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarrac'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.