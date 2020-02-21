CHP hâlâ Esad hevesinde

BUGÜN NELER OLDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, şehit haberlerine rağmen Türkiye'yi suçladı.Parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Çeviköz, "Türkiye halkı, yurttaşlarımız ve insanlarımız, Suriye ile savaşmayı istemiyor. CHP olarak savaş istemiyoruz. CHP olarak Suriye ile halen bir barışın ve barış içinde Suriye sorununun çözümünün mümkün olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'nin Suriye ile savaşmasını gerektirecek hiçbir meşru veya haklı bir gerekçe yoktur. Türkiye'nin en kısa zamanda İdlib ve Suriye'nin içinde bulunduğu çıkmazdan Suriye'ye de yardım edecek şekilde çıkabilmesi için barış önerisinde bulunması gerekir. Türkiye, Suriye'de rejim değişikliği hevesinden vazgeçmelidir" diye konuştu. Çeviköz, "Sığınmacı sorununun çözümü için dahi olsa Türkiye Şam yönetimiyle tekrar iletişime geçmeli mi?" sorusuna, "Sığınmacı sorunu çözmek için Suriye ile mutlaka görüşmek, konuşmak gerekir" yanıtını verdi.