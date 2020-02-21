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'nün mahrem imamları oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü oldu. Örgüte ve konumlarına ilişkin bilgi veren şüphelilerden 2'sinin örgütün mahrem yapılanmasında yer aldıkları belirlendi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 21.2.2020 19:26 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 19:32 ABONE OL
FETÖ'nün mahrem imamları itirafçı oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler, polis ekiplerince adreslerinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen şüphelilerden 3'ü etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı oldu.

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Örgüte ve konumlarına ilişkin bilgi veren şüphelilerden 2'sinin örgütün mahrem yapılanmasında yer aldıkları belirlendi.

İtirafçıların yanı sıra çocukları olan bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken bir kişi ise tutuklandı.

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FETÖ'nün mahrem imamları itirafçı oldu
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