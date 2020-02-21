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Görevinden uzaklaştırılan 'li Cizre Belediye Başkanı Zırığ'ın yargılanmasına devam edildi

Terör örgütü /KCK'ya yönelik davada aralarında terör soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan 'li Cizre Belediye Başkanı 'ın da bulunduğu 79 sanığın yargılanmasına devam edildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 21.2.2020 14:56 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 15:07 ABONE OL
Görevinden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Zırığ'ın yargılanmasına devam edildi

Güvenlik gerekçesiyle Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmadı. Duruşmada, bazı sanıkların avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının taleplerini dinledi. Duruşma, sanık ve avukatların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmaları için ertelendi.

Bir önceki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanıklardan 15'i için "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 15'er yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar, Zırığ'ın da aralarında bulunduğu 64 sanık için ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istemişti.

Görevinden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ, "KCK kent meclisi toplantılarına katıldığı ve katıldığı gösterilerin terör örgütü propagandasına dönüştüğü" gerekçesiyle yargılanıyor.

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Görevinden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Zırığ'ın yargılanmasına devam edildi
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