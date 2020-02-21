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şehidi son yolculuğuna uğurlandı

'nin kentinde, rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan Tankçı Sözleşmeli 'ün (25) cenazesi, memleketi Gaziantep’te düzenlenen törenle toprağa verildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 21.2.2020 14:52 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 15:03 ABONE OL
İdlib şehidi Er Mustafa Ertürk son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk için Bahaettin Nakıboğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri, bürokratlar, askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, şehit oğlunun fotoğrafına bakarak gözyaşı döken Osman Ertürk, "Beni bırakma oğlum" diyerek tabuta sarıldı.

Gözyaşlarına boğulan kardeşi Yasin ve annesi Hatice Ertürk ise yakınlarının yardımlarıyla ayakta durdu. Çok sayıda yakını da şehidin tabutuna kapanıp ağladı.

Gaziantep İl Müftüsü Yardımcısı Ramazan Yıldırım'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından askerler tarafından omuzlara alınan Ertürk'ün cenazesi, cenaze aracına taşındı. Ertürk'ün cenazesi, Asri Mezarlık'a götürülerek şehitlikte toprağa verildi.

Şehit Ertürk'ün 2 yıldır TSK'da görev yaptığı ve bekar olduğu öğrenildi.

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İdlib şehidi Er Mustafa Ertürk son yolculuğuna uğurlandı
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