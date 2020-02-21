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gözden geçirilecek

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN Gündem
Giriş Tarihi: 21.2.2020 ABONE OL
Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulunu topladı, ardından AK Partili bir grup milletvekili ile kahvaltıda bir araya geldi. Yüksek İstişare Kurulu'nda İstanbul Sözleşmesi masaya yatırıldı. Tartışmalar sonucunda "Sözleşmenin maddeleriyle ilgili bir sorun yok. Ama bu sözleşme için çıkartılan 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Yasası'nın bazı sıkıntılar var. Şikâyetler de bundan kaynaklanıyor" oldu. Şikâyetlerin büyük bölümünü ise kadının korunması için erkeğin evden uzaklaştırması için verilen kararlardan kaynaklandığı savunuldu. Sorunun uygulama ve ilgili yasanın bazı maddelerinin değiştirilmesi ile çözülebileceği belirtildi. Erdoğan vekillere toplantısında "Sözleşmeyi yeniden gözden geçireceğiz. Aile konularını yeniden ele alacağız. Bu konuda bir çalışma yapacağız" dedi.
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İstanbul Sözleşmesi gözden geçirilecek
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