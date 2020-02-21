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'de terör operasyonu

'nde terör örgütlerine operasyon. Bylock kullanıcısı 2 üyesi ve üyesi 2 kişi olmak üzere toplamda 4 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 21.2.2020 09:23 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 09:27 ABONE OL
Kocaeli'de terör operasyonu

Kocaeli'de düzenlenen terör operasyonlarında 2 FETÖ/PYD silahlı terör örgütü üyesi 2 ve DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi 2 olamak üzere 4 kişi yakalandı.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün gizli haberleşme programı Bylock'u kullandığı tespit edilen 2 şahıs ve DEAŞ Silahlı Terör örgütü üyesi 2 şahıs eş zamanlı olarak yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğümüzdeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

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Kocaeli'de terör operasyonu
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