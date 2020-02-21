Kürşat Yılmaz: FETÖ, Hrant Dink’i öldürmemi istedi

Hrant Dink cinayetine ilişkin davada, "suç örgütü kurmak ve yönetme" suçundan tutuklu bulunan Kürşat Yılmaz tanık olarak dinlendi. Kürşat Yılmaz, 2014 yılında savcılığa yaptığı ihbarda, Hrant Dink ve Muhsin Yazıcıoğlu suikastlarının FETÖ'cüler tarafından organize edildiğini ihbar etmişti. Hrant Dink'in öldürülmesi için FETÖ'cü polislerin kendisine teklifte bulunduğunu öne süren Yılmaz, Dink davasının görüldüğü mahkemeye "Beni de dinleyin" diye dilekçe vermiş ancak daha önceki mahkeme heyeti Yılmaz'ı tanık olarak dinlememişti. Kürşat Yılmaz, dün tutuklu bulunduğu cezaevinden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bağlandı.Yılmaz, ifadesinde "Bir otelde bana Hrant Dink'in resmini gösterdiler, 'bunu öldür' dediler. Fotoğrafı göstereni hatırlamıyorum. Onlara, 'Türkiye zor duruma düşer, 80 öncesi de bizi kullandılar, o süreç olmasa sizinle yürürdüm' dedim. O dönem herkesi kullanıyordu bunlar. 'Gel bizim mafyamız ol' dediler. 'Sizinle işim olmaz' dedim." dedi. Tutuklu 4 sanığın bu hallerinin devamına ve 14 tanığın dinlenilmesine hükmeden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmayı 12 Mayıs'a erteledi.

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