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Terör örgütü 'ya bir darbe daha! Patlayıcı ve çeşitli malzemeler ele geçirildi

Terör örgütü 'ya yönelik operasyonlar devam ediyor. Teröristlere darbe üstüne darbe geliyor. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bagok kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlere ait olduğu belirlenen 2 sığınakta, patlamaya hazır 2 el yapımı patlayıcı ve patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitrat, tüp ile çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 21.2.2020 09:11 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 09:25 ABONE OL
Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha! Patlayıcı ve çeşitli malzemeler ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Kapan-1" operasyonları kapsamında Bagok kırsalında "Şafak-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Arıkan Özel Birlik Operasyonu" yapıldı.

Operasyonda, teröristlere ait olduğu belirlenen zeminden yaklaşık 35-40 metre derinlikte 3 metre genişliğinde, 5 odalı olduğu tespit edilen sığınakta, 2 adet 20'şer kiloluk amonyum nitrat patlayıcı, 5 büyük tüp, el dürbünü ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi bulundu.

SIĞINAKLAR KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

Ayrıca, diğer sığınakta da 2 el yapımı patlayıcı ile patlayıcı düzeneği yapımında kullanılan kablo, pil ve anahtar düzeneği bulundu.

Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken ele geçirilen diğer malzeme ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

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Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha! Patlayıcı ve çeşitli malzemeler ele geçirildi
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