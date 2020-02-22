Almanya ırkçı saldırının kurbanlarına ağlıyor

Almanya Hanau kentinde 4'ü Türk 9 kişinin katledilmesinin yasını tutuyor. Irkçı katliamın yasını tutuyor. 70. Uluslararası Berlin Festivali'nin galasında hayatını kaybedenler anıldı ve bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Futbol maçları öncesi saygı duruyunda bulunuldu. Saldırının gerçekleştiği Hanau kentinde belediye anma ve dayanışma nöbeti başladı. Törene katılan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier "Hanau'da geçen gece olanlardan dolayı suskunuz, üzgünüz ve kızgınız. Yaşananları anlamak çok zor, acıyı derinden hissettik ve acının gitmesi kolay değil. Nefrete ve şiddete hep birlikte karşıyız. Sorumluluk almalı ve siyasette, medyada, toplumda dilimize hakim olmalıyız" dedi. Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffer ise "Acılı ailelerin burada yalnız olmadıklarını göstermek istiyoruz" diye konuştu. Başkent Berlin'de ise anma töreninin adresi tarihi Brandenburg kapısı oldu. Törene katılan yüzlerce kişi el ele tutuştu, birlik mesajı verdi.

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Köln'de yapılan anma törenine ise karnaval mevsiminin başlaması nedeniyle bir çok kişi kostümlerle alana geldi. Yapılan konuşmalarda "Yabancılar buranın yabancısı değil yerlileridir, burası onların evleridir" denildi. NSU örgütünün 3 kişiyi katlettiği Nürnberg'de de tören yapıldı. Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Sedat Gürbüz'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.



WELT GAZETESİ TERÖR DİYEMEDİ

Hanau'daki ırkçı terör saldırısı, Alman basınında geniş yer buldu. Frankfurter Rundschau gazetesi, "Terörün zamanı", Tagesspiegel gazetesi, "Irkçı suikast, Almanya'yı şoke etti" başlıklarını attı. Handelsblatt gazetesi, "Almanya'da sağcı terör" başlığı atarken, Bild gazetesi, haberdi "Almanya sizin için ağlıyor" başlığıyla verdi. Welt gazetesinin manşette veya haberlerin başlıklarına "terör eylemi" veya "terörist" ifadesini kullanmaması ise dikkati çekti. Gazete, ırkçı hakkında "9 göçmen kökenliyi öldüren Alman", "Atıcılık sporunu yapan kişi", "seri katil" ve "zanlı" kelimelerini kullandı.



IRKÇILIĞA KARŞI HAMLE

Dışişleri Bakanlığı da bu tür saldırılara 'Dur' diyerek ırkçılık ve yabancı düşmanlığının çok daha vahim boyutlara ulaşmasının önüne geçmek için düğmeye bastı. Bakanlık ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordine şekilde, Türkiye ile ilgili olumlu ve olumsuz propaganda faaliyetleri takip edilecek, karar alıcılarla anlık paylaşılacak. Diplomasi faaliyetleri uluslararası seminer ve forumlarla desteklenecek, dijital diplomasi kanalları genişletilecek. Uluslararası topluma yönelik nitelikli yayınlar teşvik edilecek. Betül USTA/ANKARA