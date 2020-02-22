Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Bakan Soylu'dan çok sert tepki! 'Yazıklar olsun size'

Bakan Soylu'dan çok sert tepki! 'Yazıklar olsun size'

İçişleri Bakanı : "(Gezi Parkı olayları) O günkü Cumhurbaşkanımızın sanki o olayların yaşandığı bir ülkede yaşamıyormuş gibi bugün söz söylemesi de bırakın İçişleri Bakanlığını, bu ülkenin bir ferdi olarak, Süleyman Soylu olarak içime hançer gibi saplanmıştır. Hem Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakacaksınız hem Tayyip Erdoğan'ın karşısında birileriyle anlaşma yapacaksınız, ondan sonra da bugün gelip sırça köşklerinizde devletin size sunduğu bütün imkanlarla bu milletin size verdiğini bir şekilde bu millete kötülük olarak anlatmaya çalışacaksınız. Yazıklar olsun size."

Giriş Tarihi: 22.2.2020 15:13 ABONE OL
AYRINTILAR GELİYOR...
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Soylu'dan çok sert tepki! 'Yazıklar olsun size'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN