Başkan Erdoğan'dan Suriye mesajı: Zulüm durmadan İdlib’den çekilmeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını dün Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Namaz sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına yanıt veren Erdoğan, şunları söyledi:

PUTİN, MACRON, MERKEL: Konuya sizler de vakıfsınız. Sayın Merkel, sayın Macron, sayın Putin ile yaptıkları görüşmede, İdlib'de çok kararlı bir ateşkesin yapılması için böyle bir daveti kendilerine yaptılar. Bu davet karşısında beklenen bir cevap vardır diyemem. İstanbul'daki teklifle ilgili de Putin arzu edilen cevabı onlara vermedi.

SAVAŞ DİYEBİLİRİM: İdlib'de yoğun bir, ben buna savaş diyebilirim, şu anda orada devam ediyor. Son rakamlar, 150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi. 12 tank 3 zırhlı araç 14 top obüsü ve 2 doçkalı pikap bunlar imha edildi.

ÇEKİLMEK SÖZ KONUSU DEĞİL: Rejim İdlib halkına bu zulmü durdurmadığı sürece bizim için oradan çekilmek söz konusu değil. Ateşkesi ancak o zaman yapabiliriz. Putin ile (dün akşam) görüşmem olacak. Temenni ederim ki bu görüşmeyle hayırlı bir adım atmış oluruz.

GÜVENLİ BÖLGE: Güvenli bölgede yeni adım attık. 'Briket barakalar yapalım 25-30 metrekare' dedik. Bu çalışmalarımız devam ediyor.

Son dakika: Başkan Erdoğan: "Hafter bizim muhatabımız değil, gayrimeşru bir isim" | Video

HAFTER GAYRİMEŞRU: (Libya'daki durum) Hafter bizim için bir muhatap değil. Hafter orada maaşlı bir lejyoner. Meşru birisi değil illegal gayrimeşru. Uluslararası camianın kabul ettiği lider sayın Sarrac'tır. Bugün (dün) Merkel ve Macron'a da bunları söyledim. Şu anda Ruslar'ın Wagner'i orada. Bunları neden konuşmuyorlar? Elimizde video tespitleriyle bunların hepsi var.

ARAMIZDAKİ FARK BU: Bir diğeri Sudanlılar. Çadlılar. Bunların hepsini topladığınızda 10 bine aşkın terörist var. Önce bunların çözüme kavuşturulması lazım. Biz nasıl Suriye halkının daveti üzere oradaysak Libya'da da Libya halkının daveti üzerine anlaşmamızı yaptık ve o şekilde Libya'ya gittik. Aramızdaki fark bu.

OLUMLU CEVAP VEREMEDİLER: (Patriot konusu) Bizim S-400 konusu gündemdeyken ben o zaman sayın Trump'a Rusya'dan nasıl S-400 aldıysak sizden de Patriot alalım demiştim. Ama onlar bize olumlu bir cevap vermediler, veremediler.

TEDBİRİMİZİ ALDIK: (İran'daki koronavirüs kaynaklı ölümler) Çok değişik şeyler diyenler var, 13 diyenler var, 4 diyenler var. Biz tedbirlerimizi almış durumdayız.