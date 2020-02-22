Başlarını sokacak tek çatı hapishane...

Suriye'de rejim güçleri ve destekçileri Kefrenbude, Han Şeyhun, Maret El Numan, Serakib gibi büyük ilçelerin yanı sıra İdlib'in güneyi ve güneydoğusu, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve batı kırsalını topçu atışı ve hava saldırılarıyla katliam yaparak ele geçirdi. Soçi mutabakatından bu yana İdlib'e saldırılarda bin 800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan bu yana göç edenlerin sayısı 1 milyon 942 bini buldu. 21'inci yüzyılın en büyük insanlık dramının yaşandığı İdlib'de kalacak yer bulamayan siviller İdlib Merkez Hapishanesi'nde yaşamaya başladı. Hapishanenin demir kapıları kaldırıldı. Hücreler ve koğuşlar odalara çevrildi. Orta avlu çocukların oyun parkı oldu. Esad Rejimi, Mart 2019'da hapishaneyi bombalamış, çok sayıda mahkûm firar etmiş, o günden bu yana hapishane boş kalmıştı. Rejimin Maret El Numan ilçesine saldırmaya başlamasıyla kaçan 75 aile çadır kamplarda yer bulamayınca buraya yerleşti. Hapishane toplam 400 kişiyi misafir ediyor. Çocukları ve torunlarıyla hapishanede kalan Maryam Abdullah, "Bir gün bir hapishanede yaşayacağım hiç aklıma gelmezdi" dedi. 10 yaşındaki Sara Muhammet de "Gidecek başka bir yerimiz yoktu. Ben evime gitmek istiyorum. Evimi, köyümü çok özlüyorum. Lütfen bizi evimize geri götürün" diye gözyaşı döktü.Öte yandan sınırdaki kamplar tıka basa dolarken yüzbinlerce sivilin Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine doğru göçü sürüyor.

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