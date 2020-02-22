Esad ve hamileri, savaş suçlarının kitabını kanla yazarken Batı’nın sessizliği utanç verici

Suriye'nin İdlib kentine yönelik rejim güçleri ve destekçilerince işlenen insanlık suçları karşısında tek vicdanlı duruşun Türkiye tarafından ortaya konması, Batı ülkelerinin ise durumu birkaç kınama mesajıyla geçiştirmesi İngiliz Financial Times gazetesi tarafından sert bir üslupla eleştirildi. Gazetenin "İdlib'deki trajediye utanç verici bir yanıt" başlıklı başyazısında şu ifadeler yer aldı:

* "Türkiye İdlib'de operasyona hazır. Bugüne kadarki en büyük göç dalgasının başlaması Avrupa'da aşırı sağı körükleyen neticelere de yol açacak. Rusya bunun farkında ve bu durumu kullanarak AB'yi Esad yönetimiyle uzlaşmaya, Suriye'nin yeniden inşası için gerekli fonları sağlamaya zorluyor.

* İdlib'de 3 milyon sivil var. Bu insanların kaçacak yeri yok ve sıfırın altındaki derecelerde donarak ölüyorlar. Hastaneleri, okulları, pazarları ve fırınları bombalanıyor. Esad rejimi ve hamileri savaş suçlarının el kitabını kanla yazıyor. Rejim ve Rus hava kuvvetleri İdlib'de 50'den fazla sağlık merkezini yok etti. İşler öyle noktaya geldi ki doktorlar hedef olmamak için paylaştıkları koordinatlarını, artık hedef olmamak için paylaşmamaya başladı. Bir kısmı yeraltına girdi, bazıları da yerin altına...







* Rusya 2015'te Suriye hükümetine yardım için ülkeye girdiğinde El Kaide ve IŞİD'e saldırmadı, ama tirana karşı çıkan ana akım isyancıları hedef aldı. Batı'nın trajediye yanıtı utanç vericiydi. Rusya, Suriye'ye kalkan olmak için 2011-2019 arası BM Güvenlik Konseyi'nde veto yetkisini 14 kez kullandı, sıklıkla Çin de buna destek verdi.

* ABD seyirci kaldı, AB ise hiç ortalarda yoktu. İdlib kan gölüne dönmeden, milyonlarca çaresiz Suriyeli son nefeslerini vermeden önce Rusya'nın savaş suçlarının kanıtlarıyla Putin'e karşı koyulmalı."

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Bu arada BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İdlib'deki kabusun, şiddet döngüsünün derhal son bulması ve ateşkes çağrısında bulundu.

BM Suriye Krizi İçin İnsani Yardımlar Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts da "Derme çatma barınaklarda yaşayan 1 milyon kadar insan var. Hava saldırıları ve daha da ileriye giderse toplu bir kıyımla karşılaşacağız. Eşi görülmemiş bir katliam yaşanabilir" dedi.

Katliama uzun süre sessiz kalan AB de dün ilk kez bir deklarasyon yayımlayarak "Suriye'deki durum Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmeli" çağrısında bulundu.

İdlib'de şehit düşen Mehmetçikler için başsağlığı dileğinde bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı ise "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" açıklamasını yaptı.