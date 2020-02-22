Evlat nöbetine üç aile daha katıldı

Diyarbakır'daHDP İl Başkanlığı binası önünde terör örgütü tarafından dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi başlatan annelerin evlat nöbeti çığ gibi büyüyor. Üç ailenin daha katılımıyla aile sayısı 94'e yükseldi. 172 gündür süren oturma eylemine dün dağa kaçırılan oğlu Celal için Erzurum'dan gelen Sakine Tunar, Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinden ablası Rahime için gelen Medeni Kaya ile yine Şemdinli'den amcası Menaf Kaya için gelen Reşat Kaya da katıldı.Anne Sakine Tunar, "Oğlum Mayıs 2016'da ortadan kayboldu. Annelerin evlatlarına kavuştuğunu görünce bende oğluma kavuşurum diye oturma eylemine katıldım. Oğlum Celal; sesimi duyuyorsan, burada seni bekliyorum. 4 yıldır gözyaşı döküyorum" dedi. Medeni Kaya ise, "Babam hayatını kaybetti, annem de rahatsız olduğu için eyleme ben katıldım. Ablamı HDP'den istiyorum. Nasıl göndermişlerse bize geri göndersinler" dedi. Reşat Kaya ise, "Dedem hayatta değil, babaannem de yatağa bağlı yaşıyor. İnşallah amcama kavuşurum. Nineme sürprizle dönerim" diye konuştu.Öte yandan İçişleri Bakanlığı, 2006'da terör örgütüne katılan Haki kod adlı Adem Özdemir isimli teröristin, ikna çalışmalarıyla örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. Böylece yılbaşından beri ikna yöntemiyle teslim olan terörist sayısı 41'e yükseldi.

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