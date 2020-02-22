Fuad’a mont ve bisiklet

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Suriye'nin Atme kasabasındaki çadır kamplarında ailesiyle yaşayan Fuad Muhammed'in (10) sosyal medyadaki 'Babam öldükten sonra kimse bana ceket almadı' dediği video İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ekibini harekete geçirdi. 4 yıl önce, 9 kardeşi ve annesi ile Halep'in güneyindeki evlerini iç savaş nedeniyle terk etmek zorunda kalan, babasını trafik kazasında kaybeden Fuad, ailesiyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Atme kasabasında kurulan çadır kente yerleşmişti.İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Fuad Muhammed ve ailesine, Atme'deki çadır kamplarında ulaştıklarını söyleyerek "Temin ettiğimiz ihtiyaç malzemelerini aileye teslim ettik. Fuad'a istediği mont ve ayrıca bisiklet de vererek mutluluğuna şahit olduk. Bu insanlar yardımlarla hayata tutunuyorlar. Fuad ve diğerlerine yardımcı olmaya devam edeceğiz. Dileriz, saldırılar bir an önce durur ve çocuklar ile aileleri huzur içinde yaşarlar" dedi.